Польща найближчими днями може передати Україні нову партію ракет до Patriot

Уряд Польщі готується ухвалити рішення про передачу додаткової партії ракет для системи ППО Patriot для України. Цей крок зумовлений нещодавнім порушенням польського повітряного простору російською ракетою.

Про ймовірне постачання озброєння в ефірі RMF FM повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.

За її словами, остаточне рішення щодо передачі ракет базуватиметься насамперед на оцінці безпекових інтересів самої Польщі.

Вона зазначила, що на позицію польського оборонного відомства суттєво вплинув недавній інцидент із російською повітряною ціллю, яка залетіла на територію країни.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наразі підтримує ідею посилення української протиповітряної оборони.

Попри всю ту політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас,

– заявила Собковяк-Чарнецька.

Відповідаючи на запитання про терміни ухвалення остаточного рішення, посадовиця наголосила, що це питання вирішиться протягом найближчих днів.

Варто зазначити, що у липні польське Міністерство оборони вже підтверджувало передачу Україні п'яти ракет PAC-3 для систем Patriot, про що тоді заявляв прем'єр-міністр Дональд Туск.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що для перехоплення російської балістики у 2026 році Україна має менше ракет, ніж торік. Водночас Росія запускає удвічі більше таких засобів повітряного нападу.

За словами Володимира Зеленського, наразі Україна має лише 1% від запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які є у США. Продаж 5% американського запасу допоміг би країні пройти зиму і зберегти життя людей.