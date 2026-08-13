О возможных поставках вооружения в эфире RMF FM сообщила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

По ее словам, окончательное решение о передаче ракет будет основано прежде всего на оценке интересов безопасности самой Польши.

Она отметила, что на позицию польского оборонного ведомства существенно повлиял недавний инцидент с российской воздушной целью, которая залетела на территорию страны.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в настоящее время поддерживает идею укрепления украинской противовоздушной обороны.

Несмотря на всю ту политическую суматоху, которая была ранее, по поводу того, правильно ли мы передавали ракеты, сегодня он склонен к тому, чтобы передать еще, потому что предпочитает, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не влетела к нам,

– заявила Собковяк-Чарнецкая.

Отвечая на вопрос о сроках принятия окончательного решения, чиновница подчеркнула, что этот вопрос будет решен в течение ближайших дней.

Стоит отметить, что в июле польское Министерство обороны уже подтверждало передачу Украине пяти ракет PAC-3 для систем Patriot, о чем тогда заявлял премьер-министр Дональд Туск.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что для перехвата российских баллистических ракет в 2026 году у Украины меньше ракет, чем в прошлом году. В то же время Россия запускает вдвое больше таких средств воздушного нападения.

По словам Владимира Зеленского, на данный момент Украина располагает лишь 1% от запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot, имеющихся у США. Продажа 5% американского запаса помогла бы стране пережить зиму и спасти жизни людей.