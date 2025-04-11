Зеленський і Гегсет будуть на засіданні у форматі "Рамштайн" онлайн, – Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив журналістам, що Володимир Зеленський та Піт Гегсет візьмуть участь у "Рамштайні" за допомогою відеозв’язку. Засідання Контрактної групи з оборони України планували на п'ятницю, 11 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, передає "Європейська правда".

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Засідання у форматі "Рамштайн" 11 квітня: що відомо про участь Зеленського і Гегсета

Раніше повідомляли, що очільник Пентагону Гегсет пропустить засідання. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що через це нам не варто хвилюватися. За його словами, двосторонній формат з США працює якісно, є усі аналітичні дані з обох сторін.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснював, що на "Рамштайні" країни-учасниці зосередяться на постачанні Україні більшої кількості військової допомоги.

У п'ятницю, 11 квітня, перед початком засідання стало відомо, що президент України та голова Пентагону доєднаються по відеозв'язку.

Сьогодні буде представлено близько 40 країн, в тому числі США, які будуть представлені тут делегацією. Наш американський колега Піт Гегсет приєднається до нас у цифровому форматі. Я особливо радий цьому, як і президент України Володимир Зеленський,

– повідомив Пісторіус.

Засідання відкрив міністр оборони Британії Джон Гілі. Велика Британія та Німеччина головують на "Рамштайні" 11 квітня 2025 року.