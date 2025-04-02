Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо про майбутній "Рамштайн"

У пресслужбі НАТО повідомили, що Німеччина вперше буде співорганізаторкою засідання у форматі "Рамштайн" поруч з Великою Британією.

11 квітня Сполучене Королівство і Німеччина скличуть засідання Контактної групи з оборони України,

– йдеться в оголошенні.

До слова, президент України Володимир Зеленський анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн" ще 16 березня. Однак тоді від не назвав дати його проведення.

Нагадаємо, що до президентства Дональда Трампа зустрічі у форматі "Рамштайн" очолювали Сполучені Штати. Згодом цю роль перебрала на себе Велика Британія. Зауважимо, що майбутнє засідання стане другим в історії, яке відбудеться без США в ролі головуючої країни.