США вважають прогресом ідею Зеленського провести референдум щодо мирної угоди, – Axios

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

За словами чиновника, Зеленський у своїх публічних заявах 11 грудня зазначив, що питання справедливості будь-яких компромісів щодо територій має визначити народ України через референдум або вибори.

Зауважимо, що Росія наполягає на контролі всього Донбасу, попри те, що близько 14% території регіону наразі залишається під контролем України. США включили цю вимогу Росії до свого плану, запропонувавши при цьому, щоб спірна територія стала демілітаризованою зоною.

Утім, Зеленський висловив скепсис щодо створення "вільної економічної зони" на Донбасі та закликав до уточнень інших аспектів угоди.

Проведення такого голосування в теперішніх умовах буде дуже складним завданням. Однак, за словами американського чиновника, європейці під час зустрічі 12 грудня заявили, що якщо Зеленський запропонує референдум щодо території, вони підтримають його.

Мирний план: останні новини