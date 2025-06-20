НАТО більше немає сенсу існувати в такому вигляді, – міністр оборони Італії

Очільник Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто виступив із закликом переглянути концепцію функціонування НАТО, вказавши на радикальні зміни у світовому геополітичному балансі. Він зазначив, що Атлантика більше не є центром світової політики.

Його заяви пролунали під час виступу на конференції в Падуї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал Tg24 Sky.

Дивіться також Лікарні, запаси та мобілізація: як у Європі готуються до великої війни з Росією і масових жертв

Міністр оборони Італії закликав до перебудови НАТО

Крозетто заявив, що нинішня архітектура Північноатлантичного альянсу вже не відповідає викликам часу, адже Атлантичний регіон більше не є геополітичним центром світу. За його словами, світовий фокус зміщується в інші регіони, з якими західні держави тепер мають будувати діалог.

Якщо НАТО був створений для забезпечення миру та взаємної оборони або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети – безпеки в межах правил, які діють для всіх,

– пояснив він.

Крозетто також скептично оцінив роль Європи у світі, заявивши, що "її час минув, і я кажу це з сумом".

Він додав, що ООН так само втратив своє значення, організація наразі менш значуща, ніж Китай, Індія або Ізраїль – перечислив він.