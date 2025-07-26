Репресії ФСБ і Путіна на тлі війни дісталися до російських еліт, – NYT

Влада Росії дедалі активніше відкриває корупційні справи проти регіональних та військових чиновників. Такі дії насторожують еліту та, ймовірно, мають зменшити суспільне обурення через невдачі на фронті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Яка мета репресій у Росії?

Упродовж останніх місяців прокуратура у Росії заарештувала урядовців у 3 із 5 прикордонних до України регіонів. Їх звинуватили у розкраданні коштів, які Москва виділила на облаштування укріплень. Ці справи почали розглядати після успішних атак України на прикордонні райони.

Антикорупційні справи стали зручним інструментом для Путіна ще у 2024 році, коли він перевів міністра оборони Сергія Шойгу на менш публічну посаду в Раді національної безпеки. Такі дії дозволяють заспокоїти громадськість, не визнаючи провалу центральної влади.

Аналітикиня Carnegie Russia Eurasia Center Олександра Прокопенко заявила, що хвиля справ демонструє, як ФСБ та прокуратура розширюють свій вплив в умовах посилення репресій.

Репресії, що почалися із простих громадян та опозиційних активістів, дісталися до еліт. Там починаються чистки,

– зазначила вона.

У виданні наголосили, що справи про розкрадання коштів на зміцнення кордону, вочевидь, покликані заспокоїти мешканців прикордонних регіонів, які обурені тим, що Москва не змогла захистити їх від атак.

Ці юридичні дії стали особливо помітними після того, як цього місяця було знайдено мертвим міністра транспорту Росії Романа Старовойта. Це сталося лише через кілька годин після того, як Кремль оголосив про його звільнення. Старовойт, який раніше був губернатором Курської області, фігурував у справі про розкрадання.

Також нещодавно отримав 13 років ув’язнення за корупцію Тимур Іванов, заступник міністра оборони. Його розкішне життя було задокументовано командою Олексія Навального.

Звільнення Шойгу та арешти його давніх підлеглих, зокрема Іванова, деякі військові блогери в Росії вважають запізнілою відповідальністю за провали на початку війни.

Часом Кремль звільняв чиновників, щоб показати хоч якусь відповідальність, але тепер, після смерті Старовойта, корупційні справи стали додатковим чинником тиску.