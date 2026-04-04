"Корабель, що пливе назустріч смерті": Фіцо розкритикув Єврокомісію й захотів діалогу з Росією

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після розмови зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном закликав Євросоюз до відновлення діалогу з Росією. Це він називає "поверненням до здорового глузду".

Відповідна заява з'явилася на його сторінці у Facebook.

Що сказав Фіцо, поговоривши з Орбаном?

На думку словацького прем'єра, нині "весь Європейський Союз, а особливо Європейська Комісія, починає нагадувати корабель, який пливе назустріч смерті, коли йдеться про енергетичну безпеку".

Роберт Фіцо також заявив, що уряди Словаччини та Угорщини намагаються максимально захистити свої економіки та громадян від рішень Єврокомісії, які він вважає помилковими, а також від наслідків війни проти Ірану та дій президента України.

Прем'єр-міністр Словаччини переконаний, що ЄС, зокрема Єврокомісія, має якнайшвидше відновити діалог із Росією та створити умови, які дозволять країнам-членам поповнити запаси енергоносіїв.

Він наголошує на необхідності забезпечити постачання газу й нафти з усіх можливих джерел, у тому числі з Росії. Також він розкритикував санкції, які обмежують імпорт російських енергоносіїв, назвавши їх недоцільними та такими, що мають бути скасовані.

Крім цього, Фіцо виступив за запуск окремої ініціативи ЄС для якнайшвидшого завершення війни в Україні та закликав до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

До слова, не відстає від свого візаві й угорський прем'єр Віктор Орбан. Він, зі свого боку, закликав ЄС скасувати санкції проти Росії та повернутися до закупівлі російської нафти й газу. Орбан попередив про можливу енергетичну кризу в Європі.

