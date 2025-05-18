Колишній президент Філіппін став мером, перебуваючи за ґратами в Гаазі

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте здобув перемогу на виборах мера міста Давао. Йому не завадило навіть те, що наразі він перебуває за ґратами в Гаазі, де чекає на суд за звинуваченнями в злочинах проти людяності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У чому звинувачують Родріго Дутерте

Прокурори Міжнародного кримінального суду в Гаазі звинувачують 80-річного політика в проведенні жорстокої антинаркотичної кампанії, під час якої через масові позасудові страти загинули щонайменше 6 тисяч людей.

Сам Дутерте завжди заперечував звинувачення у порушенні прав людини та заявляв, що не визнає юрисдикцію МКС.

Довідка. Міжнародний кримінальний суд почав розслідування щодо злочинів, скоєних ще коли Дутерте був мером міста Давао. На початку березня 2025 року політика заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером МКС.

Наступне слухання у справі Родріго Дутерте призначене на вересень, а до того часу перед філіппінською владою та судом у Гаазі постане питання: чи зможе він офіційно скласти присягу мера.

Я не думаю, що йому дозволять вийти з в'язниці лише для вступу на посаду, оскільки це не входить до переліку прав обвинуваченого в МКС,

– зазначив акредитований МКС юрист і президент правозахисної організації CenterLaw Джоел Бутуян.

Теоретично Дутерте може бути приведений до присяги за дорученням або заочно – ймовірно, за допомогою відеодзвінка, але тільки якщо суд в Гаазі це дозволить.

Відповідно до філіппінського законодавства, у разі відсутності мера його обов'язки виконує віцемер – нині це молодший син Дутерте Себастьян. Утім, у разі неможливості офіційного вступу на посаду переможцем може бути визнаний кандидат, що посів друге місце — Карло Ногралес, представник конкуруючою політичної династії.