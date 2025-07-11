"Одне з найтрагічніших переживань": Дуда виступив у роковини Волинської трагедії

У перший офіційний день пам'яті жертв Волинської трагедії в Польщі згадали про масові вбивства поляків у 1943 році. Водночас Анджей Дуда наголосив, що правда не має ставати причиною поділу між народами.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис президента Польщі Анджея Дуду у соцмережі X.

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Що сказав Дуда у перший "день пам'яті"?

У п'ятницю, 11 липня, коли Польща вперше офіційно вшановує жертв Волинської трагедії. Президент Дуда зробив заяву про події 1943 року. Він зазначив, що того дня були "вбиті поляки лише за свою національність".

Від рук українських націоналістів загинули наші беззахисні земляки – звичайні люди, цивільні, невинні жертви, яких часто вбивали в церквах під час недільних мес,

– йдеться в дописі.

Анджей Дуда також підкреслив, що Польща "має право знати, де поховані жертви, щоби вшанувати їх пам'ять, помолитися на могилах і поставити свічки". Він заявив, що право на гідне прощання є "важливою частиною примирення".

Лідер Польщі також закликав до "щирих і зрілих відносин між українцями та поляками, які мають будуватися на історичній правді".

"Пам'ять і правда не повинні роз'єднувати, якщо ведуть до спільного розуміння, примирення та турботи про спільне майбутнє", – резюмував Дуда.

Раніше повідомлялось, що у Польщі зросла хвиля антиукраїнських настроїв на тлі спекуляцій навколо трагічних подій Волині.

У п'ятницю, 11 липня, поляки вперше офіційно відзначають суперечливий "день пам'яті", присвячений жертвам Волинської трагедії.