Росія несподівано припинила відправляти військові літаки до кордонів НАТО, – Bild

Росія зменшила активність військової авіації біля кордонів НАТО. Це сталося після різкого зростання кількості перехоплень.

У липні літаки країн Альянсу значно частіше піднімалися в повітря через російські провокації. По це пише Bild.

Чому Росія зменшила активність літаків біля кордонів НАТО?

За даними НАТО, кількість таких вильотів зросла більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Втім, цього тижня російські військові літаки більше не порушували повітряного простору країн Альянсу.

Наразі у НАТО не можуть точно пояснити, чому Москва різко скоротила активність своїх літаків

Зауважимо, що причиною зростання напруженості стала активність російських розвідувальних літаків Іл-20 та бойових Су-24 біля кордонів Альянсу.

Деякі з них літали без заздалегідь поданих планів польоту та з відключеними транспондерами, через що союзники піднімали винищувачі для ідентифікації та можливого перехоплення.

Особливо загрозливою ситуація була в районі Балтійського моря та Румунії.

Польща та інші країни посилювали повітряне патрулювання, а румунські винищувачі збивали безпілотники, які порушили повітряний простір країни.

Нагадаємо, що Путін посилив гібридні атаки проти країн НАТО. Його мета – змусити Захід скоротити допомогу Україні. Так вважає адмірал ВМС США у відставці та колишній командувач силами НАТО Джеймс Ставрідіс.

На його думку, Росія розуміє, що не може швидко перемогти Україну на полі бою. Тому Кремль планує тиснути на європейські країни, щоб послабити їхню підтримку Києва. Росія може посилити кібератаки на електромережі, водопостачання, газові мережі, дата-центри, лікарні та інші важливі об'єкти.