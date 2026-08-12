Таку думку в колонці для Bloomberg висловив адмірал ВМС США у відставці і колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО Джеймс Ставрідіс.

Чому саме зараз Путін посилив провокації проти НАТО?

За словами Ставрідіса, Путін розуміє, що програє в Україні. Його плани підривають мужність українців, ефективне використання ними дронів, а також велика кількість американської та європейської зброї.

Російський диктатор вважає: щоб знову перехопити ініціативу, потрібно зробити просту річ – припинити допомогу Україні.

США вже скоротили масштаб підтримки Києву, яку надавали раніше. Однак європейські країни її посилили. Тому Путін сподівається залякати частину європейських країн ядерними погрозами та гібридними атаками, щоб розколоти НАТО і досягти своїх цілей.

Адмірал порівнює Україну з "вхідними дверима" у Європу, які Путіну не вдається вибити. Саме тому він спробує залізти через вікна або чорний хід.

Це означає, що російські дрони і ракети надалі "випадково" падатимуть на територіях країн НАТО – у районах транспортних вузлів – передусім біля аеропортів і залізничних станцій.

Росія, ймовірно, посилить і без того активні кібератаки. Цілями можуть стати об'єкти, атаки на які здатні налякати цивільне населення: системи постачання пального, електромережі, водопостачання, дата-центри та газові мережі, виробництва та доставки продуктів, медичні установи.

Також варто очікувати нових ядерних погроз. Росія може переміщувати ядерну зброю на заході країни або в Білорусі, демонструючи свої можливості.

Найагресивнішим кроком може стати відправлення російського спецназу, ймовірно без військової форми, до невеликих країн Балтії – Естонії, Латвії чи Литви.

Такі "зелені чоловічки" можуть проводити диверсії проти транспортної та енергетичної інфраструктури, зокрема із застосуванням автомобілів із вибухівкою. Вони також можуть використовувати невеликі дрони зі штучним інтелектом, підключені через комерційні мережі.

Ставрідіс вважає, що НАТО було б розумно серйозно поставитися до цих загроз уже зараз, поки ситуація не змусила Альянс перейти до масштабної військової відповіді.

На думку автора, НАТО має провести спільні військові навчання, посилити кіберзахист і розробити план відповіді на російські атаки.

Також Альянсу слід показати Путіну, що будь-який напад не залишиться без відповіді. Одним із можливих варіантів автор називає удар у відповідь по військових об'єктах у Калінінградській області.

Окрім того, союзники повинні відпрацювати захист країн Балтії, щоб продемонструвати Кремлю готовність діяти у разі загрози.

Якщо Росія промацуватиме НАТО "багнетом" і натрапить на м'якість, вона, найімовірніше, продовжить наступати. Якщо ж зустріне сталь – відступить. У НАТО достатньо військової сили, щоб протистояти ризикованим діям Кремля. Але Альянс має продемонструвати готовність застосувати цю силу ще до того, як Путін вирішить, що перед ним – не сталь, а м'якість,

– підсумував Ставрідіс.

Нагадаємо, що останнім часом гібридні атаки Росії проти НАТО посилюються. У Європі навколо військових об'єктів знову літають невідомі БпЛА, російська ракета падає на території Польщі, а в аепропорту Лейпцига опинився дрон із вибухівкою.