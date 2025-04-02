Ще до 2030 року: в ЄС спрогнозували, коли Росія нападе на країни НАТО

Росія може напасти на одну з країн Євросоюзу впродовж п'яти років. У Брюсселі вже розробили план оборони від російської агресії.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, презентуючи "Білу книгу з питань європейської оборони" у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Коли Росія може напасти на НАТО

За словами Кубілюса, вже настав час, аби Європа почала реагувати на атаки Росії. Наразі мішенню є не лише Україна – Москва посилює дезінформацію, гібридні атаки та міграційний тиск на країни Євросоюзу. Кубілюс попереджає, що у разі відсутності дій, Росія буде використовувати військову силу.

Росія масово виробляє зброю. Ми повинні завжди пам'ятати, що за три місяці Росія виробляє більше зброї, ніж усі країни-члени НАТО за рік. І незабаром у Путіна може виникнути спокуса використати цю військову міць. За даними розвідувальних служб, Росія готується кинути виклик статті 5 НАТО ще до 2030 року,

– сказав єврокомісар.

Він додав, що "за 5 років або менше Росія може бути готова і здатна напасти на одну або кілька країн Європейського Союзу". Саме тому в Брюсселі розробили оборонний план під назвою "Біла книга з питань європейської оборони".

До слова, розвідка Німеччини вважає, що Росія може готуватися до масштабної війни проти НАТО до 2030 року та сприймає відносини із Заходом як "системний конфлікт". Першим під ударом може опинитися прибалтійський регіон.