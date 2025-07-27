Рубіо назвав країну, без якої Росія не змогла б вести війну проти України

Без прихованої підтримки Китаю Росія не мала б змоги продовжувати війну проти України. Пекін допомагає Москві, зокрема, шляхом закупівлі російської нафти.

Таку заяву у суботу, 26 липня зробив державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в етері Fox News.

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Як Китай допомагає Росії вести війну?

На його думку, Пекін відіграє вирішальну роль у забезпеченні Москви продовжувати війну в Україні, і Європа, як каже Рубіо, це розуміє.

Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити, щоб не бути викритим. Європейці вже це зрозуміли. Путін не зміг би продовжувати цю війну без підтримки Китаю, особливо без закупівлі російської нафти,

– заявив Марко Рубіо.

За його словами, Китай зацікавлений у тривалому продовженні російсько-українській війні, оскільки це відвертає Сполучені Штати та заважає їм зосередитися на інших регіонах світу, які є також в інтересах Пекіну.

До слова, The Hill вже повідомляло, що Китай не зацікавлений у беззастережній перемозі чи поразці Росії у війні в Україні, вважаючи за краще тривалу виснажливу війну, яка послабить Росію. Тривала війна ще й розхитує Захід.