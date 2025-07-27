Такое заявление в субботу, 26 июля сделал государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в эфире Fox News.

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Как Китай помогает России вести войну?

По его мнению, Пекин играет решающую роль в обеспечении Москвы продолжать войну в Украине, и Европа, как говорит Рубио, это понимает.

Китай предоставляет России столько помощи, сколько может себе позволить, чтобы не быть разоблаченным. Европейцы уже это поняли. Путин не смог бы продолжать эту войну без поддержки Китая, особенно без закупки российской нефти,

– заявил Марко Рубио.

По его словам, Китай заинтересован в длительном продолжении российско-украинской войне, поскольку это отвлекает Соединенные Штаты и мешает им сосредоточиться на других регионах мира, которые также в интересах Пекина.

К слову, The Hill уже сообщало, что Китай не заинтересован в безоговорочной победе или поражении России в войне в Украине, предпочитая длительную изнурительную войну, которая ослабит Россию. Длительная война еще и расшатывает Запад.