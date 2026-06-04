Росія не проти членства України в ЄС, – Путін

У четвер, 4 червня, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито "не проти" євроасоціації України.

Заяву Путіна цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Що Путін каже про ЄС?

Російський диктатор заявив, що Європейському Союзу відомо, що на відновлення України знадобляться сотні мільярдів євро.

Росія не проти євроасоціації Києва,

– сказав Путін.

Він також цинічно додав, що Євросоюз міг би сприяти врегулюванню, "переконавши Київ піти на компроміс, а не постачаючи йому зброю".

Водночас, за словами очільника Кремля, Росію непокоїть те, що ЄС нібито "перетворюється на військовий блок".

Окрім цього, Володимир Путін відзначився низкою вже традиційних пропагандистських заяв. Зокрема, він сказав, що керівництво в Києві нібито не зацікавлене у реальному припиненні бойових дій, оскільки в такому разі "матиме мало шансів зберегти владу".