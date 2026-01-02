Росія досі не використала в Україні свою найсучаснішу техніку, чим здивувала Захід, – ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення Росія ще не використовувала в Україні свої найсучасніші зразки озброєння, зокрема передові танки на кшталт Т-14 "Армата". Цей момент здивував британських військових.

Росія значною мірою покладається на танки Т-90 і Т-80, а також на техніку, якій уже кілька десятиліть – деякі зразки вперше застосували ще в 1940-х роках. Про каже офіцер британської армії, майор Магуайр, який тренував українських військових, передає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Чому Росія не застосовує в Україні передову техніку?

Замість того щоб виводити на поле бою найпотужніші Росія дістає старі танки зі складів зберігання. Запаси в агресора великі – є багато танків, створених для війни часів Холодної війни, а виробництво нових танків є тривалим процесом навіть з урахуванням нарощення оборонного виробництва.

Складну техніку потрібно довго виготовляти, а західні санкції, спрямовані на ослаблення галузі, ситуацію не полегшують.

Раніше британське Міноборони пояснювало, чому "Армата" майже не використовується в Україні: у разі її втрати Росія ризикує зіпсувати репутацію, а для випуску більшої кількості танків доводиться робити інші модифікації.

У ще одному попередньому розвідувальному зведенні міністерство повідомляло, що російські війська в Україні неохоче приймали першу партію Т-14, запропоновану їм, "оскільки машини були у вкрай поганому стані".

Рівень довіри Росії до цього танка залишається незрозумілим. Водночас вона помітно скоротила власне замовлення на Т-14, зосередившись натомість на модернізації старіших моделей.

Окрім Т-14, Росія не задіяла і свої винищувачі 5-ого покоління Су-57. Ці літаки створювалися саме для такого типу війни, де системи ППО роблять небо вкрай небезпечним для старіших винищувачів четвертого покоління.

Раніше міноборони Британії заявляло, що застосування Су-57, схоже, обмежується територією Росії та запусками далекобійних ракет "повітря – повітря" або "повітря – поверхня" по Україні.

Відомство пояснювало, що Росія, ймовірно, уникає застосування літака над Україною, щоб не зазнати репутаційних втрат, не нашкодити експортним перспективам і не допустити витоку чутливих технологій у разі його збиття. Також ставили під сумнів реальні стелс-характеристики та бойові можливості Су-57, припускаючи, що він може не повністю відповідати вимогам 5-ого покоління.

Колишній офіцер британських Повітряних сил, який став аналітиком, раніше говорив Business Insider, що Росія, ймовірно, зберігає ці літаки на випадок можливого конфлікту з НАТО.

Магуайр заявив, що не має уявлення про те, чому Росія не застосує високотехнологічні системи. Водночас він майже впевнений, що західні сили здатні їх перемогти. Офіцер нагадав, що окупати все-таки використовували окремі сучасні системи у війні в Україні, але ті показали себе не дуже добре.

Він навів у приклад знищення Україною новітньої російської бойової машини підтримки танків БМПТ "Термінатор" довжиною близько 7 метрів, оснащеної численним озброєнням.

Окрім того, Україна також змогла збивати ракети "Кинджал", які Росія називала невразливими. А російська система ППО С-400, хоч і залишається потужною, продемонструвала результати нижчі за очікувані.

Загалом російські збройні сили виступили слабше, ніж очікував Захід, зокрема не змогли швидко здолати Україну, через що загрузли у виснажливих боях на сході.

Представники НАТО також заявляють, що якість російської армії протягом війни погіршилася, хоча інші відзначають і її здатність вчитися, що робить її загрозою, за якою Захід уважно стежить.

Як маленька ракета США піштовхнула СРСР до розпаду?

Попередником широко розкрученого "Орешника" була радянська ракета середньої дальності РСД‑10 "Піонер". У 1980-х вона була головним суперником американської Pershing II. Хоч "Піонер" здавався могутнішим, на практиці Pershing II виявилася точнішою та ефективнішою. Це змусило керівництво СРСР визнати, що за реальним бойовим ефектом американська ракета не поступається радянській. Усвідомлення цього призвело до рішення ліквідувати всі ракети середньої дальності – крок, який став символом початку занепаду СРСР.