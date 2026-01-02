Россия до сих пор не использовала в Украине свою самую современную технику, чем удивила Запад, – СМИ

С начала полномасштабного вторжения Россия еще не использовала в Украине свои самые современные образцы вооружения, в частности передовые танки вроде Т-14 "Армата". Этот момент удивил британских военных.

Россия в значительной степени полагается на танки Т-90 и Т-80, а также на технику, которой уже несколько десятилетий – некоторые образцы впервые применили еще в 1940-х годах. Об этом говорит офицер британской армии, майор Магуайр, который тренировал украинских военных, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Почему Россия не применяет в Украине передовую технику?

Вместо того чтобы выводить на поле боя мощные Россия достает старые танки со складов хранения. Запасы у агрессора большие – есть много танков, созданных для войны времен Холодной войны, а производство новых танков является длительным процессом даже с учетом наращивания оборонного производства.

Сложную технику нужно долго изготавливать, а западные санкции, направленные на ослабление отрасли, ситуацию не облегчают.

Ранее британское Минобороны объясняло, почему "Армата" почти не используется в Украине: в случае ее потери Россия рискует испортить репутацию, а для выпуска большего количества танков приходится делать другие модификации.

В еще одной предыдущей разведывательной сводке министерство сообщало, что российские войска в Украине неохотно принимали первую партию Т-14, предложенную им, "поскольку машины были в крайне плохом состоянии".

Уровень доверия России к этому танку остается непонятным. В то же время она заметно сократила собственный заказ на Т-14, сосредоточившись вместо этого на модернизации старых моделей.

Кроме Т-14, Россия не задействовала и свои истребители 5-ого поколения Су-57. Эти самолеты создавались именно для такого типа войны, где системы ПВО делают небо крайне опасным для старых истребителей четвертого поколения.

Ранее минобороны Британии заявляло, что применение Су-57, похоже, ограничивается территорией России и запусками дальнобойных ракет "воздух – воздух" или "воздух – поверхность" по Украине.

Ведомство объясняло, что Россия, вероятно, избегает применения самолета над Украиной, чтобы не понести репутационные потери, не навредить экспортным перспективам и не допустить утечки чувствительных технологий в случае его сбития. Также ставили под сомнение реальные стелс-характеристики и боевые возможности Су-57, предполагая, что он может не полностью соответствовать требованиям 5-ого поколения.

Бывший офицер британских Воздушных сил, ставший аналитиком, ранее говорил Business Insider, что Россия, вероятно, сохраняет эти самолеты на случай возможного конфликта с НАТО.

Магуайр заявил, что не имеет представления о том, почему Россия не применит высокотехнологичные системы. В то же время он почти уверен, что западные силы способны их победить. Офицер напомнил, что оккупанты все-таки использовали отдельные современные системы в войне в Украине, но те показали себя не очень хорошо.

Он привел в пример уничтожение Украиной новейшей российской боевой машины поддержки танков БМПТ "Терминатор" длиной около 7 метров, оснащенной многочисленным вооружением.

Кроме того, Украина также смогла сбивать ракеты "Кинжал", которые Россия называла неуязвимыми. А российская система ПВО С-400, хоть и остается мощной, продемонстрировала результаты ниже ожидаемых.

В целом российские вооруженные силы выступили слабее, чем ожидал Запад, в частности не смогли быстро одолеть Украину, из-за чего погрязли в изнурительных боях на востоке.

Представители НАТО также заявляют, что качество российской армии в течение войны ухудшилось, хотя другие отмечают и ее способность учиться, что делает ее угрозой, за которой Запад внимательно следит.

