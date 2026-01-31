Росія працює над забезпеченням миру в Україні, – Віткофф про переговори з Дмитрієвим

Американська та російська делегації провели переговори у Флориді. Обговорення безпосередньо стосувалися питання закінчення війни в Україні.

Таку інформацію повідомив спеціальний представник США Стів Віткофф у соцмережі Х за результатами обговорень.

Дивіться також 2026 рік стане ключовим: експерт дав прогноз на переговори і три сценарії завершення війни

Що сказав Віткофф про переговори?

Стів Віткофф заявив про "продуктивні та конструктивні" зустрічі в Маямі з російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим в рамках посередницьких зусиль США щодо просування мирного врегулювання "українського конфлікту".

До складу американської делегації на цих переговорах, крім Стіва Віткоффа, увійшли міністр фінансів Скотт Бессент, зять Дональда Трампа та бізнесмен Джаред Кушнер, а також старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Ця зустріч додає нам оптимізму, що Росія працює над досягненням миру в Україні, і ми вдячні президенту Трампу за його вирішальне лідерство у прагненні до стійкого й тривалого миру,

– написав Вікофф.

Що цьому передувало?