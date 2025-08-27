Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія винесла на обговорення "мирну пропозицію" по Донецькій області. Водночас він визнав, що Україна може на неї не погодитися.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника США телеканалу Fox News.

Віткофф передав нагороду Путіна заступниці директора ЦРУ, син якої воював проти України, – CNN

Що сказав Віткофф про стан переговорів?

У Трампа вірять, що нинішній етап мирних переговорів – безпрецедентний прогрес. І він може стати кроком до закінчення війни в Україні.

Росіяни винесли на обговорення мирну пропозицію. Вона стосується Донецької області. Можливо, українці не зможуть її прийняти, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні,

– сказав Віткофф.

Водночас він заявив, що ситуація є складнішою і наголосив, що "це дві сильні сторони". Він додав, що Трамп розчарований діями і Росії, й України.

Але, наголосив Віткофф, саме американський президент впродовж останніх 8 місяців робив багато для зменшення розбіжностей між обома сторонами.

І завдяки цим прагненням нібито настав етап, коли "кінець уже близько".

