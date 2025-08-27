Росія представила "мирну пропозицію" щодо Донеччини, – Віткофф
- Росія винесла на обговорення мирну пропозицію щодо Донецької області, але Україна може не погодитися з нею.
- Віткофф заявив, що мирні переговори досягли безпрецедентного прогресу, а Трамп впродовж останніх місяців активно працював над зменшенням розбіжностей між сторонами.
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія винесла на обговорення "мирну пропозицію" по Донецькій області. Водночас він визнав, що Україна може на неї не погодитися.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника США телеканалу Fox News.
Що сказав Віткофф про стан переговорів?
У Трампа вірять, що нинішній етап мирних переговорів – безпрецедентний прогрес. І він може стати кроком до закінчення війни в Україні.
Росіяни винесли на обговорення мирну пропозицію. Вона стосується Донецької області. Можливо, українці не зможуть її прийняти, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні,
– сказав Віткофф.
Водночас він заявив, що ситуація є складнішою і наголосив, що "це дві сильні сторони". Він додав, що Трамп розчарований діями і Росії, й України.
Але, наголосив Віткофф, саме американський президент впродовж останніх 8 місяців робив багато для зменшення розбіжностей між обома сторонами.
І завдяки цим прагненням нібито настав етап, коли "кінець уже близько".
Що казав Віткофф про війну: останні заяви
- У цьому ж інтерв'ю Стів Віткофф заявив, що "мирна пропозиція на столі". А сам Путін нібито казав про готовність закінчити війну під час саміту на Алясці. Дещо раніше спецпредставник Трампа казав, що Росія нібито обіцяє "прописати ненапад на інші країни" у своїй конституції.
- Віткофф також стверджував, що Росія пішла на низку поступок на Алясці, і нібито цим продемонструвала свою готовність до компромісів.
- Спецпредставник Трампа також заявляв, що Штати прагнуть завершити війну в Україні, а також на Близькому Сходу уже до кінця 2025 року.