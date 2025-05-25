"Дипломатичний ляпас": Росія відмовилася від участі США в переговорах у Стамбулі в останню мить

Під час нещодавніх переговорів у Стамбулі російська сторона в останній момент виступила проти участі американських представників на перемовинах з Україною.

Відповідну інформацію повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю французькому виданню Libération, передає 24 Канал.

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Про що свідчить відмова Росії

Глава українського зовнішньодипломатичного відомства прокоментував нещодавню зустріч української та російської делегацій у Стамбулі. Відомо, що на переговорах, окрім турецьких посередників, повинні були бути представники США, проте Росія відмовилася від цього.

До речі, російська сторона виключила участь американської сторони в переговорах. Це сталося в останню хвилину. Ми вважаємо це свого роду "дипломатичним ляпасом", що свідчить про фальшивість намірів Москви,

– заявив він.

Попри дотримання принципу "тиші" у дипломатії, Андрій Сибіга зазначив, що риторика Росії не змінилася – представники країни під час перемовин, не маючи переконливих аргументів, вкотре вдавалися до "псевдоісторичних заяв", що, на його думку, видавалося дивним.

За його словами, українська делегація прибула на перемовини з чітко сформульованим порядком денним. Зокрема, це стосувалося повного припинення вогню, обміну військовополоненими, повернення дітей і цивільних осіб, а також можливої зустрічі Зеленського та Путіна.

Нагадаємо, раніше міністр повідомляв, що Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна в розширеному форматі з можливим залученням президента США Дональда Трампа. Наразі Київ очікує від Росії пропозицій щодо безумовного перемир'я