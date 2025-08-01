Начальник генштабу Франції Тьєррі Буркхард вважає, що Росія становитиме реальну загрозу для Європи до 2030 року. Водночас, на його думу, США не залишать Євросоюз.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар командувача Збройних сил Франції в інтерв'ю The Economist.

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Чи становить Росія загрозу для Європи?

На думку Буркхарда, в конфлікті російський народ завжди виживе на "п'ять хвилин довше за нас". Начальник генштабу Франції вважає, що методи європейців повинні еволюціонувати й адаптуватися до нових умов.

Його досвід, величезна чисельність і витривалість роблять російську армію ефективною... і, отже, небезпечною,

– каже він про народ Росії.

Буркхард визнав, що Франція дійсно опиниться під загрозою з боку Росії та "питання буде не у звичайних озброєннях, а в ядерному стримуванні".

З огляду на загрозу з боку Москви генерал вважає, що США не залишать Європу. Також він сподівається на розвиток відносин між Францією, Великою Британією та Німеччиною, що стане в майбутньому важелем впливу. На думку Буркхарда, цей союз може стати "європейським стовпом НАТО".

Також начальник Збройних сил Франції описав зміну методів ведення війни. Зокрема, він зазначив: