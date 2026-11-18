США закликали Україну та Росію обговорити розміщення військ у Європі заради припинення війни. Американські представники поцікавилися у Києва готовністю поступитися Донбасом заради членства в НАТО. При цьому в Кремлі наполягають на виведенні сил НАТО з країн, які вступили до Альянсу після 1997 року.

Як повідомляє видання Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф тиснуть на посадовців України та Росії, закликаючи переглянути правила НАТО та розміщення військ у Європі.

Які подробиці?

Посередники прагнуть узгодити з Москвою нову архітектуру безпеки на континенті, щоб розблокувати переговори щодо територіальних питань.

Американська сторона вважає, що надійні гарантії безпеки на зразок натівських та взаємні економічні стимули здатні підштовхнути сторони до ширшої угоди.

Проте такий підхід суперечить давній позиції європейських союзників, які наполягають, що бойові дії мають припинитися до будь-яких дискусій про присутність військ альянсу.

Позиція Києва та вимоги Кремля

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни долучитися до переговорів і заявив про готовність розглядати пропозиції Вашингтона.

Головними умовами Києва залишаються чіткі гарантії вступу до НАТО і Європейського Союзу, відновлення країни та потужна військова підтримка.

Вперше я починаю чути від України, що військового рішення немає, що нам потрібно зосередитися на пошуку дипломатичного підходу,

– зазначила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова.

Зі свого боку Москва продовжує вимагати заборони розміщення військ НАТО в країнах, які приєдналися до альянсу після 1997 року.

У відповідь Кремль пропонує зменшити свою військову присутність у Калінінграді та Білорусі, проте європейські лідери відкидають такий обмін.

Європа намагається зберегти вплив на переговори

Під час саміту лідери Європейського Союзу погодилися взяти участь у паралельних технічних консультаціях, щоб не опинитися осторонь переговорного процесу. Вони призначили радників з національної безпеки від Євросоюзу, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Польщі для представлення інтересів континенту на майбутніх зустрічах.

Команда Дональда Трампа намагається продемонструвати прогрес до січня, коли Демократична партія візьме під контроль Конгрес після проміжних виборів. Тим часом Володимир Путін зволікає з реальними поступками, продовжуючи підготовку до зимового наступу та розраховуючи на вибори у Франції у 2027 році.

До слова, раніше в медіа поширювалася інформація з посиланням на розвідку про те, що очільник Кремля планує воювати щонайменше до завершення зими.

Особливе занепокоєння пропозиції США викликають у державах східного флангу, які межують з Росією та побоюються зменшення захисту від НАТО.

Східний фланг, звичайно, не є розмінною монетою, і не може бути жодних сфер впливу,

– наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.