Росія звинуватила США у порушенні міжнародного права та нападі на "суверенну державу"

Міністерство закордонних справ Росії засудило США через атаку на ядерні об'єкти Ірану, звинувачуючи Вашингтон у порушенні міжнародного права та нападі на "суверенну державу".

Там закликали до припинення агресії. Відповідну заяву російське відомство оприлюднило у неділю, 22 червня, повідомляє 24 Канал.

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Як Росія відреагувала на атаку США

Російська сторона "рішуче засудила" американські удари по ядерних об'єктах в Ірані. У міністерстві згадали про міжнародне право та Статут ООН.

Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, якими б аргументами воно не обставлялося, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі,

– ідеться у заяві.

Там висловили стурбованість, що удари завдали саме США, які, як і Росія, є постійним членом Ради Безпеки ООН. Також російське міністерство схвильоване через потенційні радіологічні наслідки ударів.

Зазначається, що відтепер "почався виток небезпечної ескалації, що загрожує подальшим підривом регіональної та глобальної безпеки", а ризик розростання конфлікту на Близькому Сході "істотно зріс".

Там заявили, що Радбез ООН має негайно відреагувати та "колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю", а також закликали припинити агресію, нарощувати зусилля" на користь дипломатії.

На такі звинувачення з боку Росії у бік США відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Ковалено.

"русня там про міжнародне право згадала в заяві про обстріли США території "суверенного ірану". По-перше, смішно, що це єдине, чим здатна росія допомогти ірану. По-друге, росія все це почала перша щодо України. І, звісно ж, росія розуміє, що в них жодних гарантій від "Томагавка" більше нема. А там як вже пощастить", – написав він.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що поїде до Москви, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб проконсультуватися щодо ударів з боку США по ядерних об'єктах.