Росія звинуватила США у порушенні міжнародного права та нападі на "суверенну державу"
- Росія засудила США за удари по ядерних об'єктах Ірану, звинувачуючи їх у порушенні міжнародного права та закликаючи до припинення агресії.
- Російське МЗС висловило стурбованість через потенційні радіологічні наслідки та ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході, закликаючи Радбез ООН відреагувати.
Міністерство закордонних справ Росії засудило США через атаку на ядерні об'єкти Ірану, звинувачуючи Вашингтон у порушенні міжнародного права та нападі на "суверенну державу".
Там закликали до припинення агресії. Відповідну заяву російське відомство оприлюднило у неділю, 22 червня, повідомляє 24 Канал.
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Як Росія відреагувала на атаку США
Російська сторона "рішуче засудила" американські удари по ядерних об'єктах в Ірані. У міністерстві згадали про міжнародне право та Статут ООН.
Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, якими б аргументами воно не обставлялося, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі,
– ідеться у заяві.
Там висловили стурбованість, що удари завдали саме США, які, як і Росія, є постійним членом Ради Безпеки ООН. Також російське міністерство схвильоване через потенційні радіологічні наслідки ударів.
Зазначається, що відтепер "почався виток небезпечної ескалації, що загрожує подальшим підривом регіональної та глобальної безпеки", а ризик розростання конфлікту на Близькому Сході "істотно зріс".
Там заявили, що Радбез ООН має негайно відреагувати та "колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю", а також закликали припинити агресію, нарощувати зусилля" на користь дипломатії.
На такі звинувачення з боку Росії у бік США відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Ковалено.
"русня там про міжнародне право згадала в заяві про обстріли США території "суверенного ірану". По-перше, смішно, що це єдине, чим здатна росія допомогти ірану. По-друге, росія все це почала перша щодо України. І, звісно ж, росія розуміє, що в них жодних гарантій від "Томагавка" більше нема. А там як вже пощастить", – написав він.
До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що поїде до Москви, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб проконсультуватися щодо ударів з боку США по ядерних об'єктах.