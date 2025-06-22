Там призвали к прекращению агрессии. Соответствующее заявление российское ведомство обнародовало в воскресенье, 22 июня, сообщает 24 Канал.

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Как Россия отреагировала на атаку США

Российская сторона "решительно осудила" американские удары по ядерным объектам в Иране. В министерстве вспомнили о международном праве и Уставе ООН.

Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно не обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета безопасности ООН, которая ранее однозначно квалифицировала подобные акции как недопустимые,

– говорится в заявлении.

Там выразили обеспокоенность, что удары нанесли именно США, которые, как и Россия, являются постоянным членом Совета Безопасности ООН. Также российское министерство взволновано из-за потенциальных радиологических последствий ударов.

Отмечается, что отныне "начался виток опасной эскалации, что грозит дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности", а риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке "существенно возрос".

Там заявили, что Совбез ООН должен немедленно отреагировать и "коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля", а также призвали прекратить агрессию, наращивать усилия" в пользу дипломатии.

На такие обвинения со стороны России в сторону США отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Ковалено.

"русня там про международное право вспомнила в заявлении об обстрелах США территории "суверенного ирана". Во-первых, смешно, что это единственное, чем способна россия помочь ирану. Во-вторых, россия все это начала первая в отношении Украины. И, конечно же, россия понимает, что у них никаких гарантий от "Томагавка" больше нет. А там как уж повезет", – написал он.

К слову, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что поедет в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы проконсультироваться относительно ударов со стороны США по ядерным объектам.