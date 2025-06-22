Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию главы Пентагона Пита Хегсета и генерала Дэна Кейна.
Читайте также Где расположены иранские ядерные объекты, которые атаковали США: показываем на карте
В Пентагоне раскрыли подробности удара по Ирану
Основным элементом операции стали противобункерные бомбы – американские бомбардировщики сбросили 14 таких взрывчаток.
Уже начальные оценки говорят нам, что все три целевых объекта понесли значительный ущерб или были разрушены,
– подчеркнул Ден Кейн.
Во время удара по Ирану Соединенные Штаты применили истребители пятого поколения, управляемые подлодки, а также разведывательные самолеты.
По словам Дэна Кейна, атака на ядерные объекты в Иране стала самым большим ударом с использованием истребителей B-2 в истории США и одной из двух самых длинных миссий.