Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию главы Пентагона Пита Хегсета и генерала Дэна Кейна.

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В Пентагоне раскрыли подробности удара по Ирану

Основным элементом операции стали противобункерные бомбы – американские бомбардировщики сбросили 14 таких взрывчаток.

Уже начальные оценки говорят нам, что все три целевых объекта понесли значительный ущерб или были разрушены,

– подчеркнул Ден Кейн.

Во время удара по Ирану Соединенные Штаты применили истребители пятого поколения, управляемые подлодки, а также разведывательные самолеты.

По словам Дэна Кейна, атака на ядерные объекты в Иране стала самым большим ударом с использованием истребителей B-2 в истории США и одной из двух самых длинных миссий.