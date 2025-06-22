Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію голови Пентагону Піта Гегсета та генерала Дена Кейна.

Читайте також Де розташовані іранські ядерні об'єкти, які атакували США: показуємо на карті

У Пентагоні розкрили подробиці удару по Ірану

Основним елементом операції стали протибункерні бомби – американські бомбардувальники скинули 14 таких вибухівок.

Вже початкові оцінки говорять нам, що всі три цільові об'єкти зазнали значної шкоди або були зруйновані,

– наголосив Ден Кейн.

Під час удару по Ірану Сполучені Штати застосували винищувачі п'ятого покоління, керовані підводні човни, а також розвідувальні літаки.

За словами Дена Кейна, атака на ядерні об'єкти в Ірані стала найбільшим ударом з використанням винищувачів B-2 в історії США й однією з двох найдовших місій.

Ця місія показує, наскільки далеко та наскільки спроможно можуть вдарити війська Сполучених Штатів,

– підсумував Кейн.

До слова, після атаки Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану у Натанзі, Ісфахані та Фордо Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході.

Напередодні країна попереджала, що у разі втручання США в атаку та агресію Ізраїлю проти Ірану, їхні війська націляться на американські військові кораблі у Червоному морі та закриють Баб-ель-Мандебську протоку.