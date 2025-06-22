Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Йемена в соцсети Х, которое обнародовали в воскресенье, 22 июня, передает 24 Канал.

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Что заявили в Йемене

Йемен после ночных ударов США по Ирану заявили о готовности вступить в войну.

Йемен официально вступит в войну, держите свои корабли подальше от наших территориальных вод,

– говорится в сообщении.

Накануне там предупреждали, что в случае вмешательства США в атаку и агрессию Израиля против Ирана, их войска нацелятся на американские военные корабли в Красном море и закроют Баб-эль-Мандебский пролив.

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, иранскую ядерную программу уничтожено, в Тегеране это отрицают и готовят ответ.