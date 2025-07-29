Польська влада вдасться до безжальних дій проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні, зокрема на кордонах країни.

Таку заяву у вівторок, 29 липня, перед засіданням уряду зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

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Про що заявив Туск?

Польський прем'єр повідомив про затримання щонайменше 32 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими службами. Серед них, зокрема, є росіяни, білоруси та українці, а також колумбієць і поляк.

За його словами, цих людей російські спецслужби закликали проводити диверсії, а також побиття. Дональд Туск констатував, що через це одну особу вже засудили, інших затримали, їх очікують суди.

Глава польського уряду, коментуючи звинувачення щодо 27-річного колумбійця, зазначив, що робота прокуратури та служб знову підтвердила, що до цих диверсійних дій були причетні спецслужби Росії.

Я звернувся до відповідних міністрів… щоб вони вжили ще більш інтенсивних та енергійних заходів як для запобігання ризикам, так і для затримання всіх тих, хто за російські гроші атакує польську державу,

– заявив він.

Прем'єр наголосив, що Польща "діятиме безжально" стосовно осіб, які планують дестабілізувати ситуацію в країні, а польські служби затримають усіх, хто несе відповідальність за саботаж або спробу цього.