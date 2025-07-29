Чи є важливою для Польщі наявність українського зерна?

Потрібно розуміти, що на Польщу негативно впливає саме відсутність перевалки українського зерна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rynek infrastruktury.

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Зауважте! Головач каже, що надходження української сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок є негативним та не має відбуватися.

Ми повинні розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг,

– наголошує генеральний директор групи CSL Лаура Головач.

Головач наголошує, що блокування перевалки української продукції стало болісним для польської економіки. Особливо це помітно через рік після призупинення імпорту.

Деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, мають у своїх портах велику кількість зерна з України. Ці країни здатні обробляти перевезення сировини, одночасно запобігаючи її розподілу на своїх внутрішніх ринках,

– каже Головач.

Головач висловила жаль відносно того, що Польща нехтує ситуацією, яка склалася.

Зверніть увагу! Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш не виключає ситуацію, що імпорт українського зерна може бути поновлено, за потребою.