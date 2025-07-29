Важно ли для Польши наличие украинского зерна?

Нужно понимать, что на Польшу негативно влияет именно отсутствие перевалки украинского зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rynek infrastruktury.

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Заметьте! Головач говорит, что поступление украинской сельскохозяйственной продукции и зерна на польский рынок является негативным и не должно происходить.

Мы должны различать две вещи: разрешение на транзит, а следовательно, прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, и разрешение на введение товаров в оборот,

– отмечает генеральный директор группы CSL Лаура Головач.

Головач отмечает, что блокирование перевалки украинской продукции стало болезненным для польской экономики. Особенно это заметно через год после приостановления импорта.

Некоторые страны, такие как Румыния, Германия и Турция, имеют в своих портах большое количество зерна из Украины. Эти страны способны обрабатывать перевозки сырья, одновременно предотвращая ее распределения на своих внутренних рынках,

– говорит Головач.

Головач выразила сожаление относительно того, что Польша пренебрегает ситуацией, которая сложилась.

Обратите внимание! Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключает ситуацию, что импорт украинского зерна может быть возобновлен, при необходимости.