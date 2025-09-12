Сікорський категорично відповів на заяву Трампа про російські дрони в Польщі
- Радослав Сікорський відповів Трампу, який заявив, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.
- "Ні, це не була помилка", – коротко відповів Сікорський президенту США.
Вночі 10 вересня під час атаки по Україні російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів Дональду Трампу, який заявив, що вторгнення російських БпЛА на територію Польщі "могло бути помилкою".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в соцмережі Х.
Дивіться також Російські безпілотники в Польщі могли летіти до логістичного центру для України, – ЗМІ
Що відповів Сікорський Трампу про російські дрони в Польщі?
Сікорський лаконічно і категорично відповів, що "це не була помилка".
Ні, це не була помилка,
– відповів Сікорський президенту США.
Напередодні журналісти запитали американського лідера, яка його реакція на вторгнення російських дронів на територію Польщу. На що президент США відповів, що "можливо, це була помилка".
Трамп також додав, що "незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією" і висловив сподівання, що "все це скоро закінчиться".
Дивіться також НАТО готує військову реакцію на атаку Росії, а Польща зізналася, що розчарована США
Російські дрони в Польщі: основне
У ніч проти 10 вересня в небі над Польщею фіксували серію порушень повітряного простору. Глава уряду зазначав, що їхні військові застосували зброю проти низки російських об'єктів.
Глава польського МЗС Радослав Сікорський наголосив, що та кількість БпЛА, яка залетіла на територію країни, не могла просто збитися зі шляху і випадково потрапити до країни. Він зазначив, що таке вторгнення "не було випадковою подією".
Додамо, що глави МЗС країн Люблінського трикутника висловили засудження щодо вторгнення російських дронів на територію Польщі, зазначивши, що це була провокація та ескалація.