Сикорський категорически ответил на заявление Трампа о российских дронах в Польше
- Радослав Сикорський ответил Трампу, который заявил, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть ошибкой.
- "Нет, это не была ошибка", – коротко ответил Сикорський президенту США.
Ночью 10 сентября во время атаки по Украине российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил Дональду Трампу, который заявил, что вторжение российских БПЛА на территорию Польши "могло быть ошибкой".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в соцсети Х.
Что ответил Сикорський Трампу о российских дронах в Польше?
Сикорский лаконично и категорично ответил, что "это не была ошибка".
Нет, это не была ошибка,
– ответил Сикорський президенту США.
Накануне журналисты спросили американского лидера, какова его реакция на вторжение российских дронов на территорию Польши. На что президент США ответил, что "возможно, это была ошибка".
Трамп также добавил, что "недоволен ничем, что связано с этой ситуацией" и выразил надежду, что "все это скоро закончится".
Российские дроны в Польше: основное
В ночь на 10 сентября в небе над Польшей фиксировали серию нарушений воздушного пространства. Глава правительства отмечал, что их военные применили оружие против ряда российских объектов.
Глава польского МИД Радослав Сикорський отметил, что то количество БпЛА, которое залетело на территорию страны, не могло просто сбиться с пути и случайно попасть в страну. Он отметил, что такое вторжение "не было случайным событием".
Добавим, что главы МИД стран Люблинского треугольника выразили осуждение относительно вторжения российских дронов на территорию Польши, отметив, что это была провокация и эскалация.