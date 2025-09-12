Ночью 10 сентября во время атаки по Украине российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил Дональду Трампу, который заявил, что вторжение российских БПЛА на территорию Польши "могло быть ошибкой".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в соцсети Х.

Что ответил Сикорський Трампу о российских дронах в Польше?

Сикорский лаконично и категорично ответил, что "это не была ошибка".

Нет, это не была ошибка,

– ответил Сикорський президенту США.

Накануне журналисты спросили американского лидера, какова его реакция на вторжение российских дронов на территорию Польши. На что президент США ответил, что "возможно, это была ошибка".

Трамп также добавил, что "недоволен ничем, что связано с этой ситуацией" и выразил надежду, что "все это скоро закончится".

Российские дроны в Польше: основное