Європа вимагає від Путіна припинити війну перед обговоренням безпекових вимог Росії, – Bloomberg

Європейські країни вимагають від Росії повного припинення війни проти України перед початком дискусій про безпеку континенту. Союзники вважають неприйнятними довоєнні ультиматуми Кремля щодо відкату присутності НАТО.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Як в Європі сприймають російські пропозиції?

В європейських столицях вважають, що обговорення вимог Москви не матиме сенсу, доки Москва продовжує війну проти України та порушує міжнародні договори.

Головною метою чинної системи безпеки є стримування агресора. Саме тому європейські посадовці вважають довоєнні вимоги Володимира Путіна щодо присутності НАТО у Східній Європі абсолютно неприйнятними.

Ми не повинні прагнути миру більше, ніж Путін,

– заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський .

Такий підхід ризикує викликати напруженість у відносинах з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Американська сторона прагне розглядати європейську безпекову архітектуру одночасно з мирними перемовинами в Абу-Дабі, де наступного тижня мають зустрітися делегації США, України та Росії.

Яка позиція США?

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила про розуміння пріоритетів союзників: Вона зазначила, що у Білому домі усвідомлюють важливість захисту європейського суверенітету та збереження центральної ролі НАТО в колективній безпеці.

Водночас посланець президента США Джаред Кушнер написав у соцмережах, що метою США є практичні домовленості, які враховуватимуть проблеми безпеки всіх сторін. Зять Трампа презентував власні пропозиції. що включають:

постійні консультації з питань безпеки;

надійний кризовий зв’язок;

більшу військова прозорість;

взаємні заходи щодо зменшення ризиків ескалації;

довгострокову основу для європейської безпеки та стабільності.

Ця ініціатива фактично дублює багато функцій Організації з безпеки та співробітництва в Європі, заснованої ще в 1973 році.

Якими в Європі бачать гарантії безпеки для України?

Однією з важливих розбіжностей напередодні перемовин залишаються майбутні гарантії безпеки Києву для стримування нового нападу. Союзники розглядають надання механізмів, подібних до статті 5 блоку НАТО, проте Кремль виступає категорично проти будь-якої військової присутності західних партнерів в Україні.

Європейські дипломати наголошують, що реальне припинення вогню має передувати будь-яким угодам. Водночас Володимир Путін не демонструє готовності відмовитися від претензій на український Донбас.

У Європі продовжують вважати, що російський диктатор наразі не зацікавлений у справжніх переговорах щодо припинення війни. Найближчими місяцями Кремль буде зосереджений на спробах зламати моральний дух України шляхом інтенсивних бомбардувань, навіть попри те, окупаційні війська не мають просувань на фронті зазнають рекордних втрат.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував думку американських посланців Марко Рубіо та Стіва Віткоффа про те, що війна точиться лише за землі. Він підкреслив, що Москва прагне відбудувати Російську імперію.

Схоже, що іноді на жертву чинять більший тиск, ніж на агресора,

– наголосив Сікорський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 листопада, президент України застеріг Європу від небезпеки проєкту нової системи безпеки, яку пропонує Дональд Трамп. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості спроб Москви розколоти континент. Він порівняв потенційні домовленості із результатами Ялтинської конференції 1945 року.