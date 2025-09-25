"Випробовують межі": російські військові літаки пролетіли поблизу Аляски та Балтійського моря
- Американські винищувачі перехопили чотири російські військові літаки поблизу Аляски, які були зафіксовані в зоні ідентифікації протиповітряної оборони.
- Інциденти з російськими літаками також сталися у Балтійському морі: військовий літак пролетів над німецьким фрегатом, що бере участь у навчаннях НАТО.
У середу, 24 вересня, США підняли винищувачі для ідентифікації та перехоплення чотирьох російських військових літаків поблизу Аляски. Ще один подібний інцидент стався у Балтійському морі
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News та Tagesspiegel.
Читайте також Фон дер Ляєн допустила збиття літаків Росії, які порушують повітряний простір НАТО
Де зафіксували російські військові літаки?
Два російські стратегічні бомбардувальники дальнього радіуса дії Ту-95 та два винищувачі Су-35 зафіксували в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Це міжнародний повітряний простір, що межує з суверенним простором США та Канади.
Для ідентифікації та перехоплення США підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3, а також чотири F-16 і чотири літаки-заправники KC-135.
За словами Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), російська військова активність у цій зоні є поширеним явищем і не вважається загрозою.
Водночас цей інцидент став черговим у низці польотів російських літаків, які часто оцінюють як перевірку боєготовності США та їхніх союзників по НАТО.
Нещодавно російський військовий літак також пролетів над німецьким фрегатом "Гамбург", який бере участь у навчаннях НАТО "Удар Нептуна". Інцидент стався у Балтійському морі.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вторгнення російських дронів і бойових літаків глибоко в повітряний простір Польщі та Естонії, а також проліт над німецьким кораблем протягом декількох днів "чітко показують: Росія все частіше буквально випробовує межі".
Росія посилює провокації: останні новини
Зранку 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, однак вже наступного дня, 20 вересня, міноборони Росії заперечило інцидент.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу мають право збивати російські безпілотники та літаки, якщо ті порушать їхній повітряний простір. За його словами, військові НАТО вже навчені оцінювати такі загрози.
Тим часом росіяни вкотре пригрозили НАТО початком воєнного конфлікту. За словами російського посла у Франції Олексія Мєшкова, це нібито станеться, якщо Альянс вирішить збити літак країни-агресорки під приводом порушення ним повітряного простору.