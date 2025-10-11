11 жовтня вдень Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона стосувалася можливості надання Україні далекобійного озброєння.

Президенти України та США обговорили можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також Трамп усвідомив, що з Путіним не вдасться укласти угоду: Кремль піде на поступки за однієї умови

Що відомо про розмову Зеленського та Трампа щодо "Томагавків"?

За словами одного з джерел, розмова лідерів тривала близько 30 хвилин. Втім, жодного остаточного рішення наразі не ухвалено.

Володимир Зеленський назвав свою бесіду із Трампом "дуже позитивною та продуктивною". Український президент привітав американського колегу з мирною угодою щодо Гази й сказав, що якщовійну можна було завершити війну на Близькому Сході, "то, безумовно, можна зупинити й інші війни, включно з російською". Також політик наголосив, що "є хороші варіанти та міцні ідеї, як справді зміцнити українську оборону".

Зверніть увагу! Член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу зазначив, що стратегія Вашингтона змінилася. Тому момент, коли Україна зможе вдарити по Росії ракетою Tomahawk – не за горами.

Що передувало розмові політиків про Tomahawk для України?