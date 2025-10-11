Говорили о ракетах Tomahawk: СМИ раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского 11 октября
- 11 октября Зеленский и Трамп обсудили возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.
- Ни одно окончательное решение не принято.
11 октября Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он касался возможности предоставления Украине дальнобойного вооружения.
Президенты Украины и США обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Что известно о разговоре Зеленского и Трампа по поводу "Томагавков"?
По словам одного из источников, разговор лидеров продолжался около 30 минут. Впрочем, окончательное решение пока не принято.
Владимир Зеленский назвал свою беседу с Трампом "очень положительной и продуктивной". Украинский президент поздравил американского коллегу с мирным соглашением по Газе и сказал, что если войну можно было завершить войну на Ближнем Востоке, "то, безусловно, можно остановить и другие войны, включая российскую". Также политик подчеркнул, что "есть хорошие варианты и сильные идеи, как действительно укрепить украинскую оборону".
Что предшествовало разговору политиков о Tomahawk для Украины?
- Напомним, что в конце сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп и Зеленский встречались. В это время украинский лидер попросил американца о ракетах Tomahawk. По мнению Зеленского, сам факт владения Украиной этими ракетами может подтолкнуть Путина к реальным переговорам.
- 6 октября Дональд Трамп заявил, что он "в какой-то мере уже принял решение" о продаже ракет Tomahawk странам НАТО, чтобы те могли передать их Украине. Политик отметил, что хочет сначала понять, как именно украинцы планируют использовать эти ракеты, прежде чем поставлять их.
- Владимир Путин тем временем подчеркнул, что поставки Украины Tomahawk станут "совершенно новым, качественно другим этапом эскалации".
- Глава Кремля также анонсировал усиление системы ПВО в ответ на возможную передачу Украине ракет Tomahawk. Также диктатор заявил, что у России появилось новое оружие, детали о котором он раскроет позже.