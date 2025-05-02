Должны выбирать между танками и пенсиями: чем примечателен 17-ый пакет санкций против России

Евросоюз готовит против России 17-й пакет санкций, который должен ударить по самым болезненным местам врага. Речь идет именно о российском сжиженном газе и запрете его экспорта танкерами.

Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор “Razom We Stand” Светлана Романко, отметив, что санкции уже являются причиной экономических проблем Кремля. Для Украины это важно, ведь экономика России сейчас работает на войну.

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17-ый пакет санкций поставит Путина перед выбором

Исполнительный директор отметила, что в Европе остается актуальность относительно полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа и невозобновления трубопроводного газа. Пока только 23 танкера из 74, которые перевозят российский сжиженный газ, попали под санкции.

Однако интересно, что Евросоюз по требованию Германии в предыдущем 16 пакете санкций против России не указал никаких мер по этому, поскольку Германия очень зависима от газа. Страна сделала все возможное, чтобы убедить польское представительство в том, что стоит дождаться полного эмбарго на российский газ.

Европа должна немедленно ввести запрет на российский сжиженный газ и на все виды восстановления трубопроводного экспорта в 17 санкционном пакете,

– сказала она.

По словам Романко, 6 мая Европа должна представить новую стратегию, где покажет, как она избавится от российского газа до 2027 года. Пока что усилий ЕС хватило на 18%, ведь в это он вложил огромные средства – 300 миллиардов евро. К сожалению, основную прибыль страна-агрессор получает именно с этой деятельности.

Она подытожила, что недавно издание The Economist выдало статью о том, насколько экономика России ухудшается из-за влияния санкций. Скоро Владимиру Путину придется выбирать между танками и пенсиями. Именно поэтому Европа и США должны сделать решительные шаги по санкциям.