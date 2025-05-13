5 оккупированных территорий и ЗАЭС: Виткофф объяснил основные камни преткновения

Спецпредставитель Трамп Стив Уиткофф считает, что сейчас в переговорах основные камни преткновения сводятся к пяти регионам. Кроме этого, важными являются и вопросы ЗАЭС и водных путей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя Стива Уиткоффа для Breitbart News.