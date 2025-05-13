13 мая, 09:03
5 оккупированных территорий и ЗАЭС: Виткофф объяснил основные камни преткновения
Основні тези
- Стив Уиткофф указывает на пять регионов и ЗАЭС как основные вопросы в российско-украинских переговорах.
- США ведет неформальные переговоры с обеими сторонами, обсуждая возможные уступки и административные границы.
- Запорожская АЭС является важной темой, поскольку она обеспечивает электроэнергией некоторые города, несмотря на ее временное закрытие.
Спецпредставитель Трамп Стив Уиткофф считает, что сейчас в переговорах основные камни преткновения сводятся к пяти регионам. Кроме этого, важными являются и вопросы ЗАЭС и водных путей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя Стива Уиткоффа для Breitbart News.