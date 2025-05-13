Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Уиткоффа для Breitbart News.

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Уиткофф высказался о встрече с Путиным

Стив Уиткофф провел переговоры как с украинским, так и с российским руководством. Несмотря на критику из-за недавней встречи с Владимиром Путиным, он убежден, что действовал правильно, и гордится разговорами, которые он провел.

По мнению Виткоффа, невозможно эффективно заниматься посредничеством или разрабатывать решения без открытого диалога со всеми сторонами.