Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на слухи о возможных проблемах со здоровьем, до сих пор планирует посетить парад в Москве 9 мая 2025 года. Он будет единственным словацким политиком на этом мероприятии.

Об этом сообщил депутат его партии Smer Ян Рихтер. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Denník N.

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Фицо таки может поехать к Путину на парад

Рихтер также отметил, что Фицо находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, хотя не уточнил причин отмены премьером участия в торжествах 1 мая. Он предположил, что это может быть связано с приближением годовщины покушения на Фицо, который произошел 15 мая прошлого года.

Рихтер подтвердил, что Фицо поедет в Москву на 9 мая.

По словам председателя депутатской фракции Smer, Фицо будет единственным из словацких политиков, кто примет участие празднованиях в Москве.

Кроме того, президент Сербии Александар Вучич, который также планировал присутствовать на параде в Москве, был вынужден сократить свой визит в США из-за ухудшения самочувствия.