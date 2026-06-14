"Лучшее политическое решение": президент Румынии представил нового кандидата на пост премьера

В Румынии произошли изменения в процессе формирования правительства – Евгений Томак подал в отставку с поста премьер-министра, который занимал эту должность в качестве назначенного премьера. Президент Никушор Дан предложил на эту должность председателя уездного совета Брашова Адриана Вештя.

Об этом пишет издание digi 24.

Смотрите также Румыния требует, чтобы Украина "приказала" своим дронам не приближаться к ее берегам

Что известно о новом кандидате на пост премьера Румынии?

Никушор Дан назвал выдвижение Вештя "лучшим политическим решением" после консультаций с парламентскими партиями. Президент отметил, что Вештя имеет значительный административный опыт – работал на должностях мэра, председателя уездного совета и министра, а также привлекал европейские средства и реализовывал инфраструктурные проекты, в частности развитие аэропорта в Брашове.

Дан также поблагодарил Томака за готовность возглавить правительственный процесс, подчеркнув, что вопрос формирования власти не рассматривается как формальность или "игра".

Сам Адриан Вештя заявил, что поддерживает идею политического правительства, которое сможет провести реформы и сохранить прозападный курс страны. Он также подтвердил готовность к переговорам с демократическими и проевропейскими силами в парламенте.

Согласно процедуре, у Вештя есть десять дней на формирование правительства и представление программы на утверждение парламента. В случае отклонения его кандидатуры процесс формирования правительства начнется заново.

Адриан Вештя является давним членом PNL с более чем 30-летним опытом политической деятельности. Ранее он трижды избирался мэром Ришнова, возглавлял совет уезда Брашов, а также работал министром развития. После местных выборов 2024 года он вновь возглавил уездный совет.

Напомним, Евгений Томак, отказавшийся от мандата, является депутатом Европарламента и лидером Партии народного движения (PMP). Его предложение о технократическом правительстве не получило достаточной поддержки ключевых политических сил, которые выступили за другой формат коалиции и признали его недостаточно жизнеспособным для проведения реформ.