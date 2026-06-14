Об этом пишет издание digi 24.
Смотрите также Румыния требует, чтобы Украина "приказала" своим дронам не приближаться к ее берегам
Что известно о новом кандидате на пост премьера Румынии?
Никушор Дан назвал выдвижение Вештя "лучшим политическим решением" после консультаций с парламентскими партиями. Президент отметил, что Вештя имеет значительный административный опыт – работал на должностях мэра, председателя уездного совета и министра, а также привлекал европейские средства и реализовывал инфраструктурные проекты, в частности развитие аэропорта в Брашове.
Дан также поблагодарил Томака за готовность возглавить правительственный процесс, подчеркнув, что вопрос формирования власти не рассматривается как формальность или "игра".Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Сам Адриан Вештя заявил, что поддерживает идею политического правительства, которое сможет провести реформы и сохранить прозападный курс страны. Он также подтвердил готовность к переговорам с демократическими и проевропейскими силами в парламенте.
Согласно процедуре, у Вештя есть десять дней на формирование правительства и представление программы на утверждение парламента. В случае отклонения его кандидатуры процесс формирования правительства начнется заново.
Адриан Вештя является давним членом PNL с более чем 30-летним опытом политической деятельности. Ранее он трижды избирался мэром Ришнова, возглавлял совет уезда Брашов, а также работал министром развития. После местных выборов 2024 года он вновь возглавил уездный совет.
Напомним, Евгений Томак, отказавшийся от мандата, является депутатом Европарламента и лидером Партии народного движения (PMP). Его предложение о технократическом правительстве не получило достаточной поддержки ключевых политических сил, которые выступили за другой формат коалиции и признали его недостаточно жизнеспособным для проведения реформ.