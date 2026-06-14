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Що відомо про нового кандидатана посаду прем'єра Румунії?

Нікушор Дан назвав висунення Вештя "найкращим політичним рішенням" після консультацій із парламентськими партіями. Президент зазначив, що Вештя має значний адміністративний досвід – працював на посадах мера, голови повітової ради та міністра, а також залучав європейські кошти й реалізовував інфраструктурні проєкти, зокрема розвиток аеропорту в Брашові.

Дан також подякував Томаку за готовність очолити урядовий процес, підкресливши, що питання формування влади не розглядається як формальність чи "гра".

Сам Адріан Вештя заявив, що підтримує ідею політичного уряду, який зможе провести реформи та зберегти прозахідний курс країни. Він також підтвердив готовність до переговорів із демократичними та проєвропейськими силами в парламенті.

Згідно з процедурою, Вештя має десять днів для формування уряду та подання програми на затвердження парламенту. У разі відхилення його кандидатури процес формування уряду розпочнеться знову.

Адріан Вештя є давнім членом PNL із понад 30-річним досвідом політичної діяльності. Раніше він тричі обирався мером Ришнова, очолював раду повіту Брашов, а також працював міністром розвитку. Після місцевих виборів 2024 року він знову очолив повітову раду.

Нагадаємо, Євген Томак, який відмовився від мандата, є депутатом Європарламенту та лідером Партії народного руху (PMP). Його пропозиція щодо технократичного уряду не отримала достатньої підтримки ключових політичних сил, які виступили за інший формат коаліції та визнали його недостатньо життєздатним для проведення реформ.