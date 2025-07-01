"Авиация остается уязвимой": разведка Британии проанализировала атаку на аэродром Мариновка

27 июня украинские дальнобойные дроны атаковали российский военный аэродром Мариновка в Волгоградской области. Этот аэродром оккупанты регулярно используют для боевых операций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Министерства обороны Великобритании.

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Дроны атаковали аэродром Мариновка

Как сообщает британская разведка, в ходе атаки почти наверняка были уничтожены по меньшей мере два российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Также, по неподтвержденным данным, еще два самолета могли быть уничтожены или повреждены.

Справка. Аэродром Мариновка расположен в 270 километрах от украинской границы и в 440 километрах от линии фронта.

По словам аналитиков, российские войска ежедневно используют аэродром Мариновка для боевых операций. Он также используется как резервный аэродром для рассредоточения российских самолетов, когда другие авиабазы находятся под угрозой.

Истребители Су-34 были переброшены сюда с авиабазы Морозовск после удара украинских беспилотников в августе 2024 года.

Несмотря на эти усилия по рассредоточению для защиты своих самолетов, российская авиация остается уязвимой к атакам украинских БпЛА,

– говорится в отчете британской разведки.

В те же выходные Украина осуществила успешные дроновые атаки на аэродром Кировское в Крыму, а также на склад артиллерийских боеприпасов в Брянске.

В общем, как отметили в Минобороны Великобритании, Россия потеряла более 30 самолетов Су-34 за время войны в Украине.