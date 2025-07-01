Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міністерства оборони Великої Британії.

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Дрони атакували аеродром Маринівка

Як повідомляє британська розвідка, в ході атаки майже напевно були знищені щонайменше два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Також, за непідтвердженими даними, ще два літаки могли бути знищені або пошкоджені.

Довідка. Аеродром Маринівка розташований за 270 кілометрів від українського кордону та за 440 кілометрів від лінії фронту.

За словами аналітиків, російські війська щодня використовують аеродром Маринівка для бойових операцій. Він також використовується як резервний аеродром для розосередження російських літаків, коли інші авіабази перебувають під загрозою.

Винищувачі Су-34 були перекинуті сюди з авіабази Морозовськ після удару українських безпілотників у серпні 2024 року.

Попри ці зусилля щодо розосередження для захисту своїх літаків, російська авіація залишається вразливою до атак українських БпЛА,

– йдеться у звіті британської розвідки.

Тими ж вихідними Україна здійснила успішні дронові атаки на аеродром Кіровське в Криму, а також на склад артилерійських боєприпасів у Брянську.

Загалом, як зазначили в Міноборони Британії, Росія втратила понад 30 літаків Су-34 за час війни в Україні.