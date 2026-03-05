Иран атаковал азербайджанский аэропорт в Нахичевани: где он расположен
- Иранские дроны атаковали город Нахичевань, расположенный на границе с Ираном, и повредили аэропорт и школу.
- Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило атаку, в результате которой пострадали двое мирных жителей.
Иранские дроны атаковали город Нахичевани. Этот населенный пункт расположен непосредственно на границе возле Ирана.
24 Канал показывает, где находится азербайджанский город, который попал под атаку со стороны Ирана.
Где находится вероятное место атаки?
Источник, приближенный к правительству Азербайджана, сообщил Reuters, что ракеты и беспилотники, запущены с территории Ирана, упали недалеко от аэропорта "Нахичевань".
Международный аэропорт "Нахичевань" расположен примерно в 10 километрах от иранской границы.
Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило атаку. По сообщению, один иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, другой – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Во время падения дрона пострадали двое мирных жителей.
Где находится город Нахичевань: смотрите на карте
Что известно о последних атаках Ирана на страны Ближнего Востока?
Под атаку недавно попала Турция. 4 марта иранская ракета нарушила воздушное пространство страны, однако не смогла достичь целей. Американский эсминец в Средиземном море перехватил воздушную цель.
Ранее, Иран нанес удар по Кипру. Целью стала британская военная база Акротири. Великобритания рассматривает варианты эвакуации своих граждан из стран Персидского залива и позволяет США использовать свои базы для оборонительных ударов по Ирану.
Значительные удары подверглись ОАЭ. Сразу несколько городов попали под вражеский огонь. В частности известно, что в результате операции США и Израиля против иранского режима в Дубай закрыли два международных аэропорта из-за атак на американские базы в ОАЭ.