Иран атаковал азербайджанский аэропорт в Нахичевани: где он расположен

Иранские дроны атаковали город Нахичевани. Этот населенный пункт расположен непосредственно на границе возле Ирана.

24 Канал показывает, где находится азербайджанский город, который попал под атаку со стороны Ирана.

Где находится вероятное место атаки?

Источник, приближенный к правительству Азербайджана, сообщил Reuters, что ракеты и беспилотники, запущены с территории Ирана, упали недалеко от аэропорта "Нахичевань".

Международный аэропорт "Нахичевань" расположен примерно в 10 километрах от иранской границы.

Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило атаку. По сообщению, один иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, другой – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Во время падения дрона пострадали двое мирных жителей.

Где находится город Нахичевань: смотрите на карте

Что известно о последних атаках Ирана на страны Ближнего Востока?