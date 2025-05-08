Туск призвал Мерца защитить аэропорт, куда доставляют военную помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к новоизбранному канцлеру Германии с просьбой способствовать обороне аэропорта в Жешуве. Именно туда партнеры доставляют военную помощь для Украины.

Об этом Дональд Туск заявил во время совместной пресс-конференции вместе с Фридрихом Мерцом в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что проговорили Туск и Мерц

Дональд Туск подчеркнул, что усиление защиты аэропорта в Жешуве особенно важно на фоне вывода оттуда американских военных. Он говорит, что оборона объекта – в общих интересах Украины и всей Европы.

Я обратился с предложением к господину канцлеру, чтобы немецкая сторона пересмотрела вопрос о продлении присутствия немецких Patriot в Жешуве до конца года. Я знаю, что трудно рассчитывать на ответ в течение часа, но спасибо за полное понимание,

– сказал польский премьер.

Стоит отметить, что сегодня в Варшаву с рабочим визитом прибыл новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц. Дональд Туск заявил о новом этапе в двусторонних отношениях между странами.

"Я объявляю новое начало в польско-немецких отношениях, возможно, самое важное за последние несколько лет", – сказал Дональд Туск.

Кроме того, Фридрих Мерц также планирует посетить Украину в ближайшее время.