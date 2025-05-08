Про це Дональд Туск заявив під час спільної пресконференції разом з Фрідріхом Мерцом у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що проговорили Туск та Мерц

Дональд Туск наголосив, що посилення захисту аеропорту в Ряшеві особливо важливе на тлі виведення звідти американських військових. Він каже, що оборона об'єкта – в спільних інтересах України та всієї Європи.

Я звернувся з пропозицією до пана канцлера, щоб німецька сторона переглянула питання про продовження присутності німецьких Patriot у Ряшеві до кінця року. Я знаю, що важко розраховувати на відповідь протягом години, але дякую за повне розуміння,

– сказав польський прем'єр.

Варто зазначити, що сьогодні до Варшави з робочим візитом прибув новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Дональд Туск заявив про новий етап у двосторонніх відносинах між країнами.

"Я оголошую новий початок у польсько-німецьких відносинах, можливо, найважливіший за останні кільканадцять років", – сказав Дональд Туск.

Крім того, Фрідріх Мерц також планує відвідати Україну найближчим часом.