Укр Рус
Геополитика Россия Россия помогла осужденному молдавскому депутату сбежать в Приднестровье
31 марта, 22:07
1

Россия помогла осужденному молдавскому депутату сбежать в Приднестровье

Виктория Кульженко
Основні тези
  • Депутату Молдовы Александру Несторовскому, приговоренному к 12 годам заключения, Россия помогла сбежать в Приднестровье.
  • Нестеровский перед оглашением приговора прибыл в российское посольство в Кишиневе, откуда его перевезли в Приднестровье на автомобиле с дипломатическими номерами.

Депутата Молдовы Александра Несторовского приговорили к 12 годам лишения свободы, однако ему удалось сбежать в непризнанное Приднестровье. Ему помогла Россия.

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что депутату Александру Нестеровскому с помощью России удалось сбежать в Приднестровье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

Смотрите также Молдова выразила интерес к использованию украинских газовых хранилищ

Он прибыл в российское посольство

По его словам, есть подтвержденная информация, что Россия помогла Александру Нестеровскому избежать взятия под стражу.

Эти действия – часть механизма гибридной агрессии против Молдовы, о котором спецслужба неоднократно предупреждала,
– подчеркнул Мустяце.

По информации СИБ, Нестеровский за день до объявления ему приговора прибыл в российское посольство в Кишиневе. После этого депутата перевезли в Приднестровье на автомобиле с дипломатическими номерами российского посольства.

На момент вынесения приговора он уже находился на территории Приднестровья.