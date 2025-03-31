Россия помогла осужденному молдавскому депутату сбежать в Приднестровье

Депутата Молдовы Александра Несторовского приговорили к 12 годам лишения свободы, однако ему удалось сбежать в непризнанное Приднестровье. Ему помогла Россия.

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что депутату Александру Нестеровскому с помощью России удалось сбежать в Приднестровье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

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Он прибыл в российское посольство

По его словам, есть подтвержденная информация, что Россия помогла Александру Нестеровскому избежать взятия под стражу.

Эти действия – часть механизма гибридной агрессии против Молдовы, о котором спецслужба неоднократно предупреждала,

– подчеркнул Мустяце.

По информации СИБ, Нестеровский за день до объявления ему приговора прибыл в российское посольство в Кишиневе. После этого депутата перевезли в Приднестровье на автомобиле с дипломатическими номерами российского посольства.

На момент вынесения приговора он уже находился на территории Приднестровья.